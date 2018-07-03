Экс-мэра Киева Черновецкого вызывают на допрос в ГПУ

Бывшего главу столицы и народного депутата, который находится в Грузии, допросят в качестве свидетеля.

Бывшего Киевского городского голову и народного депутата Леонида Черновецкого вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.

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Соответствующая повестка о вызове Черновецкого обнародована на официальном сайте Генпрокуратуры.

Согласно повестке, Черновецкий должен явиться на допрос в ГПУ для участия в допросе по уголовному производству №12013220540000400 в качестве свидетеля.

Как сообщал УНИАН, уголовное производство №12013220540000400 было зарегистрировано 31 января 2013 года «по факту завладения преступной организацией под руководством Виктора Януковича в течение 2010-2014 годов имуществом, принадлежащим ОАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», на общую сумму более 2 млрд грн по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и другими статьями Уголовного кодекса Украины».

14 июля 2017 года Черновецкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, Черновецкий действовал в интересах неустановленных в настоящее время людей из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-мэр Киева подозревается в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и, как следствие, - уничтожении объекта археологического наследия.

Таким образом территориальной общине Киева был нанесен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

В прокуратуре Грузии заявили, что не намерены выдавать Украине Черновецкого, который является гражданином этой страны.

26 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что следователи ГПУ получили разрешение на задержание Черновецкого для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Черновецкий написал в соцсети, что не понимает, почему СБУ объявила его в розыск в Украине.

«Я никогда не скрывался от правоохранительных органов, и они прекрасно знают, где меня искать. Мои адвокаты давным-давно подали информацию о моем адресе в прокуратуру. Мне как юристу совершенно непонятно, почему меня объявляют в розыск в Украине, где я не живу», - написал Черновецкий.

При этом он отметил, что в Украине его нет уже почти 6 лет.