Мировые СМИ охватила паника после сообщения об аварии на украинской АЭС
Сообщение Арсения Яценюка на первом заседании нового Кабмина об инциденте на Запорожской АЭС подняло панику в мировой прессе.
Об этом сообщает ТСН.16:45.
Фразу премьера "я знаю, что произошла авария на Запорожской атомной электростанции", первым растиражировал иностранный корреспондент из Киева в микроблоге.
"И вот, когда казалось, что хуже быть не может... Премьер Украины говорит, что на ядерной станции случилась "авария", - написал в Twitter редактор издания Kyiv Post. Европа подхватила волну ВВС, Deutsche Welle, Euronews, Reuters и множество других изданий, телеканалов и агентств сообщили о "ядерной аварии" в Украине.
Заголовки типа "В Украине ядерная авария, но власти уверяют, что угрозы нет" еще больше пугают мир.
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Всего через несколько часов сообщения "авария" меняются на более спокойные статьи с объяснениями, что произошло на самом деле. Мир переводит дыхание, а корреспонденты советуют украинскому премьеру больше так не пугать.
"Предполагая, что это на самом деле настолько несерьезно, как теперь кажется, предлагаю Яценюку курс "как говорить о ядерных инцидентах без раздувания паники", - написал в микроблоге московский корреспондент The Guardian.
Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин успокоил украинцев, что с ядерным реактором Запорожской атомной электростанции проблем нет, а специалисты объяснили, что на самом деле произошло.