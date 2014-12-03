В криворожском ВУЗе возник коррупционный скандал

Об этом говорится в открытом письме совета студенческого управления Криворожского экономического института к генпрокурору Виталию Яреме.

По словам студентов, завкафедрой инновационного менеджмента и управления бизнес-процессами Елена Щекович, заподозренная полгода назад во взяточничестве, от должности до сих пор не отстранена, преподает, руководит подготовкой и защитой диссертаций.

Читайте такжеПутин предлагает смягчить наказание за получение взяток

"Словом, активно занимается прежней деятельностью, в процессе которой и вымогала взятки", - говорится в письме.

Студенческий совет заявляет, что подозрения отнюдь не беспочвенны. На кадрах оперативной съемки, появившихся в Интернете, в частности, видно, как Елена Сергеевна делит с одним из коллег деньги, «наколядованные» на экзаменах (запись сделана аккурат во время летней сессии – 26 июня 2014 года).

На другом ролике г-жа Щекович просвещает соискательницу кандидатского диплома, сколько, за что именно и в какой валюте нужно заплатить, чтобы защита диссертации прошла успешно.

"Убеждая клиентку в собственной порядочности, завкафедрой говорит: «Чтобы не было коррупции, я четко разношу – раздаю. Все четко». Дескать, это не взятки, а организационные издержки", - заявляют студенты.

Совет студенческого управления КНИ также сообщает, что Щекович запугала преподавателей своей кафедры, якобы они «изложат любой материал, который не будет отвечать действительности», так как боятся преследований со стороны Юрия Вилкула (мэр Кривого Рога, бывший ректор Криворожского национального университета, в состав которого ныне входит Криворожский экономический институт и Александра Вилкула (сын Юрия Вилкула, экс-вице-премьер и один из лидеров Оппозиционного блока).

"Говорят, своими тесными связями с всесильным в Кривом Роге семейством Вилкулов Елена Щекович пугала преподавателей и студентов и ранее", - заявляют студенты.

Выход из ситуации студенты видят в скорейшем возвращении Криворожского экономического института под юрисдикцию Киевского национального экономического университета экономики им. Вадима Гетьмана, как это было в «довилкуловскую эпоху».

Первое заседание по делу Елены Щекович состоится в Центрально-городском райсуде Кривого Рога 9 декабря 2014 года.