Календарь событий: первое бикини, день рождения доллара и как появился Мерседес

2 июля

Неделя начинается с Международного дня спортивного журналиста, который отмечается с 1995 года. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, объединяющая на сегодня почти полторы сотни национальных союзов журналистов. Спорт был и остается объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но целые страны и континенты. И огромный вклад в это дело вносят журналисты.

Еще в понедельник - День НЛО, или День уфолога. Он посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO - «неопознанный летающий объект». Выбор даты связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Есть версия, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Произошедшее получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» началась история уфологии. Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО, в Розуэлль на фестиваль ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов. В целом «НЛО-индустрия» приносит экономике города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли в год.

Есть в понедельник и значимые памятные даты: 2 июля 1698 года английский военный инженер и изобретатель Томас Сейвери запатентовал паровую машину. Но изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения огромного контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации. И все же вскоре паровая машина Сейвери нашла широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

2 июля 1900 года совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином. Опытный экземпляр «LZ 1» («Luftschiff Zeppelin») имел длину 128 метров и два двигателя мощностью чуть более 14 лошадиных сил. Посмотреть полет дирижабля на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух. Но из-за неисправностей в системе управления полет продолжался лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 км/ч, после чего он упал в озеро. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

Неофициальные праздники, которые увидели свет благодаря сообществам в соцсетях, - Всемирный день собаки, Праздник трезвенников и язвенников и День сюрпризов.

Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана и Марии.

3 июля

3 июля можно считать днем рождения Мерседеса. В этот день в 1885 году Карл Бенц впервые испытал автомобиль собственной конструкции. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объемом 984 см3 и мощностью 0,9 лошадиных сил. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, спаянную из металлических трубок. Машина Бенца развивала смехотворную для нашего времени скорость – 16 км/ч. В 1890 году стартовало промышленное производство этого авто. А оригинал своей первой машины Карл Бенц подарил в 1906 году музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения, немцы построили три копии машины – для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и собственно для фирменного музея «Mercedes-Benz» в Штутгарте.

3 июля 1928 года в США появились в продаже первые телевизоры. Стоили они тогда заоблачную сумму - 75 долларов.

В 1949 году «Энола Гей» - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, стал экспонатом музея Смитсоновского института.

В 2005 году в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

В 2006 году в этот день астероид2004 XP14 пролетел очень близко от поверхности Земли - на расстоянии 432 тысячи километров.

Неофициальный праздник - День тайной дружбы.

Именины у Глеба, Андрея, Риммы, Инны, Дмитрия, Афанасия, Николая и Ивана.

4 июля

В среду Украина празднует День судебного эксперта. Он был учрежден указом президента в 2009 году. В настоящее время в нашей стране аттестовано около 6 тысяч судебных экспертов, в том числе 1400 государственных.

Среди памятных дат: в 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

В 1776 году в этот день была подписана Декларация независимости США.

В 1862 году во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя слушательница стала настаивать, чтобы он записал эту историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книгу «Алиса в Стране чудес».

В 1903 году президент США Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

В 1960 году на флаге США добавилась 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.

В 1966 году группа «Битлз» очутилась в центре скандала на Филиппинах - не прибыла на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.

В 1989 году пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полета, неуправляемый лайнер пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него закончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.

Неофициальные праздники - День отдыха от праздников и День отмазывания.

Именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Максима, Павла, Николая и Никиты.

5 июля

В четверг международных дней нет, но есть значимые памятные даты. Так, 5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила ему специальный поезд из 9 вагонов для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах обозначились маршруты по многим европейским городам. Как следствие - появилось туристическое агентство «Томас Кук и сын» - первая в мире турконтора. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через 50 лет оно владело 84 отделениями, 85 агентствами, услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

5 июля – День рождения бикини. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор фасона купальника - модельер Луи Реар. Костюм посчитали порочным и окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Бикини было запрещено на многих курортах, но в середине 1950-х годов его судьба круто изменилась с выходом на экраны фильма «И Бог создал женщину», где главная героиня Бриджит Бардо снялась в бикини. Фильм стал культовым, а купальники-бикини – супермодными. Швейные фабрики, работая сверхурочно, еще несколько лет не могли удовлетворить спрос. Кстати, история бикини уходит в далекие времена, еще 1600 лет назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили такие купальные костюмы. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии.

Неофициальные праздники - День луженых глоток и День разноцветных носков с пальцами.

Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Ульяны, Зинаиды, Федора и Василия.

6 июля

В пятницу - Всемирный день поцелуя. Его придумали в Великобритании. Есть и рекорды от любителей этого приятного действа: 15 сентября 1990 года во время фестиваля американец Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека. Первый поцелуй на экране появился в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый насыщенный поцелуями признан фильм «Дон Жуан» (1926 год). В нем насчитали 191 поцелуй. Самый долгий поцелуй в истории кино показали Реджис Туми и Джейн Ваймен. Они целовались в течение 185 секунд в фильме «Ты сейчас в армии» (1940 год).

6 июля - день рождения Далай-ламы. Это - единственный буддийский праздник, который отмечают по европейскому календарю. Буддисты почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания. Также Далай-ламу называют лидером Тибета. По буддийскому преданию, после своей физической смерти Далай-лама переселяется в тело одного из новорожденных. Существует ряд особых признаков, по которым монахи разыскивают новое воплощение Далай-ламы, рождение которого обычно происходит на территории Тибета, Китая или Монголии.

6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны является доллар. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом – художником и теософом Сергеем Макроновским.

6 июля 1885 года во Франции впервые вакцина против бешенства была испытана на человеке. До этого времени бешенство было неизлечимой болезнью. История такова - 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, сельский врач посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, но у Пастера не было лицензии, и лечить ребенка он не имел права. Но без его помощи ребенок бы умер. Поэтому ученый решился – в течение 10 часов он вводил сильные дозы сыворотки ребенку. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

6 июля 1928 года в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».

Неофициальный праздник - День сплетения венков.

Именины у Антона, Агриппины, Германа, Алексея, Петра, Иосифа и Александра.

7 июля

В субботу - Международный день Днепра, реки, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная). В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра - 504 тысячи квадратных километров. Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины - длина его русла в границах нашей страны составляет 981 километр, площадь бассейна - 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе Киев - столица Украины. Река снабжает водой около 70 процентов населения. На территории Беларуси протяженность Днепра составляет 595 километров, на территории России — 485 километров. Международный день Днепра пока не считается официальной датой. Однако традиция отмечать его уже закрепилась во всех «днепровских» странах. А учрежден данный День был в 2002 году во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций. В 2011 году Общественный совет при Госводагентстве Украины обратился в Верховную Раду и Кабинет министров с предложением установить и закрепить дату праздника за 7 июля, но пока официальное решение не принято.

В субботу - Ивана Купала (Иванов день, Купальская ночь) - один из главных славянских праздников, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. По приданию – в этот день цветет папоротник, но вот только цветка никто никогда не видел. Купальских обрядов масса - плетение венков, украшение зеленью жилищ, перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания, ночные бесчинства. Этот праздник пришел из времен язычества. Отмечают его и некоторые европейские страны, но вот только по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

7 июля 1891 года компания «American Express» запатентовала дорожный чек, послуживший прообразом современных кредитных карт. История данного документа следующая: в 1880-х годах президент компании «American Express» Фарго отправился путешествовать по Европе. Но отдых был безнадежно испорчен из-за бесконечных проблем, связанных с использованием кредитных писем для получения денег. Вернувшись из поездки, он поручил главе отдела по перевозкам придумать нечто удобное. Так и появились дорожные чеки. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на чуть более 9 тысяч долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 миллионов долларов.

7 июля 1881 года впервые была напечатана сказка «Пиноккио» в римском «Журнале для детей».

В 1980 году в этот день был совершен первый перелет через Ла-Маншсамолетом на солнечных батареях.

Неофициальные праздники - День подсчета камешков на мостовой и День кооперативов.

Именины у Антона, Ивана, Якова и Никиты.

8 июля

8 июля отмечается христианский праздник - День Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. По легенде, князь Петр жил в Муроме в XII веке и болел проказой. Во сне ему явилось, что крестьянская девушка Феврония сможет его исцелить при помощи трав. Он отыскал ее, а после того, как выздоровел, женился на своей спасительнице. Пара жила в мире и согласии. В старости они приняли постриг в монахи и попросили Бога умереть в один день. Петра и Февронии не стало 8 июля 1228 года. Их тела были размещены в разных обителях, но на следующее утро они оказались вместе. Петр и Феврония были причислены к лику святых в 1547 году. На День Петра и Февронии многие влюбленные стараются заключить браки или устроить помолвки.

Из памятных дат выделяется одна: 8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла «Атлантис» по программе «Space Shuttle».

Неофициальные праздники - День обнаруженных заначек и День общения со вселенной.

Именины у Давида, Петра, Февронии и Василия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная