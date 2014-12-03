В Станично-Луганском районе нет газа и электричества из-за обстрелов ЛНР - Москаль

Как сообщает пресс-служба председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, жертв и раненых среди мирного населения нет.

Согласно сообщению, самая сложная ситуация, по-прежнему, остается в Станице Луганской и районе. Вечером и ночью боевики обстреляли районный центр и пос. Валуйское из систем залпового огня "Град".

В Валуйском снарядами повреждены пять домов. Боевики пробрались непосредственно в Станицу Луганскую и обстреляли из автоматического оружия ряд административных зданий. В здании райгосадминистарции повреждены несколько окон, в том числе в кабинете председателя РГА Евгения Бидашко.

Кроме того, боевыми действиями поврежден магистральный газопровод. Сейчас в большей части Станицы, а также пос. Валуйское, Малиновое и Пшеничное (где в целом проживает около 10 тыс. гражданского населения) нет центрального газоснабжения, из-за слабого давления газа не включаются отопительные котлы. Ремонтные бригады выясняют место и масштабы повреждений.

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Без электроэнергии остаются пос. Ольховое, Болотенное и несколько улиц Станицы Луганской.

По данным пресс-службы, Счастье после вчерашних и позавчерашних обстрелов ремонтным бригадам удалось полностью восстановить все системы жизнеобеспечения и отвлечь техногенную катастрофу, которая могла возникнуть из-за повреждения линии электропередач и прекращения центрального водоснабжения. Сейчас системы тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения работают в обычном режиме.