Более половины россиян выступили за обмен политзаключенными с Украиной - опрос

В тоже время более 60% россиян не знают о голодовке незаконно осужденного в РФ укранского режисера Олега Сенцова.

Более половины россиян выступили за обмен политзаключенными с Украиной. В тоже время более 60% россиян не знают о голодовке незаконно осужденного в РФ укранского режисера Олега Сенцова.

Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного "Левада-центром".

Читайте такжеРоссия не соглашается на обмен 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных в РФ - Геращенко

Так, по результатм опроса, 21% опрошенных полность поддерживают идею обмена политзаключенными, ещё 37% дали ответ "скорее поддерживаю". 18% опрошеных затруднились ответить. Ответы "скорее не поддерживаю" и "абсолютно не поддерживаю" дали 15% и 10% соответственно.

Также социологи поинтересовались, знают ли россияне о голодовке украинского режисера Олега Сенцова, который заключен в колонии "Белый медведь" в Лабытнангах. 63% респондентов заявили, что впервые слышат о голодовке Сенцова, 31% опрошеных что-то слышали об этом, и только 6% ответили, что хорошо осведомлены в этой теме.

Напомним, Олег Сенцов уже 46 день голодает в колонии в городе Лабытнанги.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ призвала Россию без промедления освободить всех украинских политзаключенных.