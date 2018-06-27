"Катастрофический период": астролог рассказал об опасностях на День Конституции

Астролог предполагает, что в конце июня ситуация на Донбассе усугубится.

В ночь с 27 на 28 июня состоится полнолуние , которое по прогнозам астролога будет довольно сложным.

"Луна попадет в некий "капкан" — так говорят, когда Луна находится между Сатурном и Марсом, то есть планетами Большого и Малого несчастья, плюс будут действовать планета трансформации, смерти и разрушения Плутон и Черная Луна", - отметил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

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По словам Росса, вся эта неделя, на которую выпадает полнолуние, будет катастрофической.

"Я бы даже отменил все мероприятия по случаю Дня Конституции. В такой неблагоприятный период лучше тихо и спокойно лежать в тени под деревцем или, наоборот, под солнышком. В это время лучше не организовывать никаких демонстраций, выступлений, массовых мероприятий, иначе высок риск непредвиденных ситуаций, когда какой-то неадекватный человек что-то взорвет или кого-то подстрелит", - сказал астролог.

Эксперт также добавил, что в период полнолуния на Донбассе будет сохраняться очень взрывоопасная ситуация, просто как пороховая бочка.

"В конце июня на востоке Украины неожиданно может разгореться напряженная ситуация. И расслабляться не стоит, потому что в конце июля также будет еще один напряженный период на Донбассе — когда начнется "кровавое" затмение Луны", - отметил Росс.