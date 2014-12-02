В Днепропетровске уволили прокурора, который пьяным вел авто с фальшивыми номерами

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, 1 декабря около 19.00 сотрудниками ДПС в Днепропетровске остановили на перекрестке улиц Ленинградской и Столярова автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился начальник следственного отдела следственного управления прокуратуры области. Регистрационных документов на автомобиль и удостоверение водителя работник при себе не имел. Также, по данным ТСН, на автомобиле Аudi Q7 были номера, не зарегистрированные ни за одним транспортным средством, а в багажнике нашли еще один комплект номеров.

Сам Билый заявил, что его в машину "затолкали какие-то люди".

Читайте такжеНа Тернопольщине пьяный мужчина наручниками избил двух милиционеровВ связи с этим, подчеркнули в Генпрокуратуре, «по поручению генерального прокурора Виталия Яремы приказом прокурора Днепропетровской области за совершение позорного поступка уволен сотрудник прокуратуры Днепропетровской области».

Указанный работник прокуратуры уволен с занимаемой должности и из органов прокуратуры, уточнили в ГПУ.

Кроме того, зампрокурора Днепропетровской области за отсутствие надлежащей профилактической работы в подчиненном управлении объявлен выговор, говорится в сообщении.