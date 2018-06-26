Адвокат Сенцова: российская колония не готовится этапировать режиссера

21:56, 26 июня 2018
Общество
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В России Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы \ фото УНИАН

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Об этом сообщил Крым.Реалии его адвокат Дмитрий Динзе. «Мне информацию никто не дает. Со мной никто не связывался по этому поводу. Если будет что-то происходить, то человека сначала надо как-то этапировать, как это делали с [Надеждой] Савченко и [Геннадием] Афанасьевым (осужденными в России, но которых помиловал российский президент Владимир Путин – ред.) в СИЗО, а с СИЗО уже этапировали в Украину. Он сидит в колонии – колония ничего не знает о том, чтобы его готовить к этапу. Все тихо, спокойно», – сказал Динзе.

Приговоренный к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но пока ей отказывают во встречах с заключенными там украинцами.

Всего, по данным правозащитников, в России и аннексированном ею Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова. В Кремле заявили, что это письмо не является основанием для помилования осужденного в России режиссера.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #помилование#Олег Сенцов