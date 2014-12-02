Российский беспилотник пересек воздушное пространство Украины в Черниговской области
13:25, 02 декабря 2014Общество
4 0
Вчера, 1 декабря, в районе села Семеновка Черниговской области зафиксировано пересечение воздушной границы Украины российским разведывательным беспилотником.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСпециалисты изучают сбитый над позициями сил АТО российский беспилотник
"Вчера пограничным нарядом был замечен беспилотный летательный аппарат, который пересек границу примерно на высоте 1 тыс. метров и зашел вглубь территории Украины на 1 тыс. метров. После того, как его обстреляли из стрелкового оружия, этот летательный аппарат развернулся и ушел обратно на территорию Российской Федерации", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter