Российский беспилотник пересек воздушное пространство Украины в Черниговской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера пограничным нарядом был замечен беспилотный летательный аппарат, который пересек границу примерно на высоте 1 тыс. метров и зашел вглубь территории Украины на 1 тыс. метров. После того, как его обстреляли из стрелкового оружия, этот летательный аппарат развернулся и ушел обратно на территорию Российской Федерации", - сказал Лысенко.