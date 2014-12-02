Кихтенко назвал "слухами" информацию о перекрытии дорог вокруг Мариуполя

Об этом сообщается на сайте ОГА.

"Это все слухи, которые не соответствуют действительности", - сказал Кихтенко, отвечая на вопрос студентки Приазовского государственного технического университета о том, не останутся ли иногородние студенты города "отрезанными" от дома.

Читайте такжеКихтенко уверяет, что власть делает все для перевода вузов из оккупированной на свободные территорииГлава региона подчеркнул, что транспортное сообщение Мариуполя с Донецком, Новоазовском и другими городами осуществляется регулярно.