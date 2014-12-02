В Харькове ночью прогремел мощный взрыв - СМИ
02:53, 02 декабря 2014Общество
0 0
Около двух ночи в Харькове прогремел очередной мощный взрыв.
В Харькове ночью прогремел мощный взрыв / УНИАН
Об этом сообщил харьковский IT Sector, передает ТСН. Стали поступать многочисленные сообщения о взрыве.
Его было слышно в районе метро 23 августа, на Новых домах и Павловом поле.
Читайте такжеНа месте взрыва в Харькове нашли остатки взрывного устройства - BBC
Позже появилась информация о том, что взрыв произошел в районе Харьковского национального университета внутренних дел.
Затем известно, что якобы подорвали ворота в/ч 3017 на улице А. Проскуры, 1.
Напомним, в терактах в Харькове правоохранители подозревают "партизан ХНР".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter