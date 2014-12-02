В Харькове ночью прогремел мощный взрыв - СМИ

Об этом сообщил харьковский IT Sector, передает ТСН. Стали поступать многочисленные сообщения о взрыве.

Его было слышно в районе метро 23 августа, на Новых домах и Павловом поле.

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Позже появилась информация о том, что взрыв произошел в районе Харьковского национального университета внутренних дел.

Затем известно, что якобы подорвали ворота в/ч 3017 на улице А. Проскуры, 1.

Напомним, в терактах в Харькове правоохранители подозревают "партизан ХНР".