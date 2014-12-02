В Днепропетровске за рулем авто поймали пьяного работника прокуратуры

Перед этим активисты увидели, как он вышел из ресторана и сел в машину. Когда сотрудники ГАИ остановили "Ауди", его водитель попытался скрыться, но его задержали автомайдановцы, сообщает ТСН.

Тогда он вызвал "скорую", пожаловавшись, что у него болит сердце. Однако приехав на вызов, врачи сказали, что госпитализация ему не нужна.

Мужчина отказался предъявить документы и назвать свою фамилию. Когда сотрудники ГАИ пробили номера машины по базе, оказалось, что их там нет.

Раньше с этими номерами ездила "ГАЗель". На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая доставила водителя и его машину в Кировский райотдел милиции Днепропетровска.

Читайте такжеОсужденный на 8 лет за взятку экс-мэр Болграда может выйти на свободу, не отсидев и года

Сейчас эксперты осматривают машину, а сотрудники милиции пытаются установить личность ее водителя.

Активисты в нем опознали начальника следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Вадима Белого.