В Днепропетровске за рулем авто поймали пьяного работника прокуратуры

01:41, 02 декабря 2014
Общество
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В центре Днепропетровска активисты Автомайдана вместе с сотрудниками ГАИ остановили автомобиль "Аudi Q7", за рулем которого ехал работник прокуратуры с признаками алкогольного опьянения.

Вадим Белый / webtv.un.org

Перед этим активисты увидели, как он вышел из ресторана и сел в машину. Когда сотрудники ГАИ остановили "Ауди", его водитель попытался скрыться, но его задержали автомайдановцы, сообщает ТСН.

Тогда он вызвал "скорую", пожаловавшись, что у него болит сердце. Однако приехав на вызов, врачи сказали, что госпитализация ему не нужна.

Мужчина отказался предъявить документы и назвать свою фамилию. Когда сотрудники ГАИ пробили номера машины по базе, оказалось, что их там нет.

Раньше с этими номерами ездила "ГАЗель". На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая доставила водителя и его машину в Кировский райотдел милиции Днепропетровска.

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Сейчас эксперты осматривают машину, а сотрудники милиции пытаются установить личность ее водителя.

Активисты в нем опознали начальника следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Вадима Белого.

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