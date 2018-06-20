Летнее солнцестояние: традиции, приметы и происхождение праздника

Летнее солнцестояние - самый длинный день в северном полушарии Земли.

21 июня 2018 в 13.07 по киевскому времени наступит момент летнего солнцестояния. Продолжительность самого длинного дня составит 17 часов и 33 минуты.

Летнее солнцестояние или «солнцеворот», означает пик продолжительности светлого времени суток. Именно на 20 или 21 июня (в зависимости от года) приходится самый длинный день и самая короткая ночь для северного полушария.

В момент солнцестояния точки восхода и захода Солнца перестают двигаться. Несмотря на то, что лето с этого момента только начинает набирать силу, Солнце уже поворачивается к осени. С этого времени световой день пойдет на убыль.

В прошлом году астрономическое лето наступило 21 июня 2017 года в 04:24 по киевскому времени.

Что такое собственно солнцестояние?

В году два солнцестояния: зимнее и летнее. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря и тогда наблюдается самый короткий день (и самая длинная ночь), а летнее — 20 или 21 июня и тогда наблюдается самая короткая ночь (и самый длинный день). В южном полушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнее солнцестояние.

Солнцестояние – важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе. В этот день наша планета, совершая движение вокруг солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, в очередной раз заняла по отношению к Солнцу такое положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещает дно самых глубоких колодцев. Этот день знаменует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном полушарии.

Вследствие високосного сдвига даты солнцестояния в разные годы могут отличаться на 1-2 дня. Моменты солнцестояния наступают в простой год на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предыдущий, а в високосный — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше. Поэтому моменты солнцестояния могут приходиться на две соседние календарные даты.

Происхождение праздника, традиции и обряды

Летний солнцеворот относится к языческим праздникам. В день летнего солнцестояния в старину отмечали праздник середины лета — Лита. В этот день прыгали через костры, пели песни, купались, танцевали и веселились. Этот праздник воплощает изобилие, плодородие, счастье, жизнерадостность, а поэтому готовить еду и спать в эти дни лучше всего на природе.

До дня летнего солнцестояния принадлежит и один из главных славянских праздников — день Ивана Купала. Праздник Ивана Купала отмечается во многих славянских странах. В Литве он известен как Ладо, в Польше — как Соботки, на Украине – Купало или Купайло.

В этом году в Украине празднование Ивана Купала не совпадает с днем летнего солнцестояния.

К традициям Купала относятся такие обряды, как сбор целебных трав, зажигание огней, купание или обливание водой, гадание, праздничное угощение.

Есть еще один обряд — в эту ночь незамужние девушки должны сплести венки и, вставив в них зажженные свечи, спустить на воду. В некоторых регионах водилось, чтобы потенциальные невесты собирались ниже по течению и пытались выловить венок своей будущей жены. В некоторых регионах судьба девушки предрекалася за «поведением» веночка.

Смельчаки в эту ночь ищут цветок папоротника, что обещает тому, кто его найдет, счастье. На рассвете народный праздник заканчивается.

Празднования в других странах

Интересно, что и у кельтов с этим днем связано немало поверий о том, что в День летнего солнцестояния все нечистое имеет особую силу. Поскольку нечистую принято отгонять огнем, в этот день все праздничные мероприятия проводятся в основном вокруг костра или ритуального огня. При этом люди приносят на праздник много зелени и цветов, которые символизируют начало новой жизни, рождение любви и брака.

У шотландцев своя традиция, связанная с Днем летнего солнцестояния. Они катят с горы обвитые соломой и зажженные колеса. Часто при этом проводятся и гадания.

В Испании день солнцестояния называется «Ночь Святого Хуана». Это любимое летнее событие. Традиции торжества очень похожи, хотя есть и национальные нюансы. Здесь самый солнечный день символизирует победу светлых сил над темными, добра над злом. Молодежь перепрыгивая через костер, сжигает за собой все плохое, что было прошлой зимой.

Советы астрологов на день солнцестояния

Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание. Они также считают, что самый длинный день в году по-разному влияет на знаки зодиака.

Так, особенно удачным 21 июня обещает быть для представителей огненных знаков, которым покровительствует Солнце. Это — Львы, Овны, Стрельцы. Астрономы также считают день летнего солнцестояния мистическим.

По мнению специалистов, на солнцеворот очень сильно реагирует и природа. До этого дня, как правило, все растения пытаются достичь максимума в росте, а после летнего солнцестояния уже пользуются накопленными силами.

Приметы на день летнего солнцестояния

1. Дождь в летнее солнцестояние – неурожай и бедный год.

2. Утром много росы – к богатому урожаю.

3. Вода, которую набрали утром 21 июня, считается целебной.

4. Много звезд на небе 21 июня – к хорошему урожаю грибов.

5. Если встретить рассвет в этот день, весь год будете здоровым и счастливым.

6. На день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.

7. На день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте дома. Так дом минуют все беды и болезни.