Фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в море для учений с авиацией (видео)

Фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в открытое море. Вместе с ним - два малых бронированные катера "Бердянск" и "Аккерман".

Флагман украинских Военно-Морских Сил фрегат "Гетман Сагайдачный" покинул Одесский порт.

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В течение нескольких дней в открытом море будут проводиться маневры в составе тактической группы с участием морской авиации. Немного раньше в море вышли катера "Аккерман" и "Бердянск".

Впервые на борту фрегата можно увидеть новый тактический номер, соответствующий стандартам НАТО. Отныне, вместо прежнего U130, красуется натовское F130. "Гюрзы" также поменяли индекс — вместо буквы U на них появились P174 и P175.

В ходе подготовки к предстоящим международным учениям "СиБриз-2018" морская авиация Сакской бригады отработает взлеты и посадки на палубу вертолетами Ка-27, а экипаж флагмана займется противовоздушной обороной от налетов условного противника. Также будут проведены учения по противодиверсионной подготовке.