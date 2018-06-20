Фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в море для учений с авиацией (видео)

10:40, 20 июня 2018
Общество
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В течение нескольких дней в открытом море будут проводиться маневры в составе тактической группы с участием морской авиации. Немного раньше в море вышли катера "Аккерман" и "Бердянск".

Впервые на борту фрегата можно увидеть новый тактический номер, соответствующий стандартам НАТО. Отныне, вместо прежнего U130, красуется натовское F130. "Гюрзы" также поменяли индекс — вместо буквы U на них появились P174 и P175.

В ходе подготовки к предстоящим международным учениям "СиБриз-2018" морская авиация Сакской бригады отработает взлеты и посадки на палубу вертолетами Ка-27, а экипаж флагмана займется противовоздушной обороной от налетов условного противника. Также будут проведены учения по противодиверсионной подготовке.

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Теги: #Одесса#фрегат Гетман Сагайдачный