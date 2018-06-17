Быть собой: кто и почему вышел на «Марш равенства» в Киеве

Воскресенье, 17 июня. Для тысяч людей, собравшихся в районе улицы Владимирской в центре Киева, это не было обычным летним утром. Они собрались здесь, чтобы стать частью «Марша равенства», организованного ЛГБТ-сообществом. Для украинской столицы это уже пятый марш, и с каждым годом мероприятие приобретает все большие масштабы.

Вопреки твердому убеждению оппонентов мероприятия, что в «гей-параде» принимают участие только представители ЛГБТ-сообщества, на Марш пришло много гетеросексуальных людей, которым не безразличны права человека. Именно этим мотивом руководствовалась, к примеру, пара молодых киевлян - Павел и Светлана.

«В цивилизованных странах гомосексуальность – это нормально. А у нас немножко дикие люди…», – рассуждает Павел.

«В нашей стране права любого человека должны быть обеспечены, независимо от сексуальной ориентации, этнического происхождения, инвалидности, от того, женщина это или мужчина... Мы хотим жить в стране, которая защищает любого», – добавляет Светлана.

Схожего мнения придерживается киевлянин Юрий: «Здесь же не только представители ЛГБТ, очень много иностранцев, обычных киевлян, поддерживающих требования марша о равенстве, с каждым годом людей становится все больше». В прошлом году молодой человек тоже ходил на Прайд, и тогда, и сейчас одел вышиванку «как средство самоидентификации».

…До начала марша остается около получаса. Участники «КиевПрайда» не боятся демонстрировать искренние эмоции – ведь ради этого они сюда и пришли – люди много фотографируются, улыбаются, обнимают знакомых, лежат на асфальте, заливаются звонким смехом, держатся за руки.

Девушка по имени Лада специально приехала на Прайд из Черкасс. Для нее это первый «Марш равенства»: «Это просто прекрасно. Невероятная атмосфера радости, раскрепощенности, единства. Я горжусь тем, что здесь оказалась. Оно того стоило».

Внимание УНИАН привлекает колонна людей старшего возраста. По плакатам в руках мотивация их участия в марше вполне понятна – перед нами представители организации «ТЕРГО» – объединение родителей ЛГБТ-людей. В основном, здесь женщины, то есть мамы.

Женщина по имени Ольга стоит в первом ряду, она специально приехала на «Марш равенства» из Запорожья. «Я здесь счастлива», – говорит она.

«Я очень люблю своего ребенка. Люди-ЛГБТ страдают из-за нарушения их прав. Моего ребенка в 2015 году избили, сломали ему нос, я это пережила вместе с ним. Я люблю наших детей и призываю всею родителей ЛГБТ-детей поддерживать их», – добавляет Ольга.

На вопрос УНИАН (который вполне могли бы задать и оппоненты), мол, детей можно и дома поддерживать, отвечает другая мама - Наталья. Она приехала на «Марш равенства» из Днипра: «Если мы будем дома, все будут думать, что мы осуждаем своих детей, а мы их любим».

На общем фоне участников марша ожидаемо выделяется компания всегда ярких и эпатажных травести-див. Они хохочут, курят и позируют перед фотокамерами. Шутки ради ли, или случайно, но дивы стоят прямо напротив забора с плакатами, которые, видимо, накануне оставили оппоненты – «Дети имеют право на папу и маму», «Запретить пропаганду гомосексуализма» и дальше в таком же духе. Судя по виду и настроению этой задорной и пестрой компании, плакаты где-то за спинами здесь, в принципе, никого не волнуют. Как говорится, мало ли, что на заборе написано…

Для травести-дивы Гуппи – это первый Прайд в полном «боевом образе». В прошлом году она не смогла участвовать в мероприятии из-за работы. А еще раньше приходила на марш в «штатском». «Очень приятно, что на Прайд приходит все больше гетеросексуальных людей, которые понимают, что среди их друзей и знакомых есть ЛГБТ, и что равенство – это нормально в цивилизованном обществе», – отмечает Гуппи.

Именно поддержать своих друзей на «Марш равенства» пришла в этом году и жительница Киева Кристина. На прошлом Прайде девушки не было. Говорит, что тогда для себя решила пойти на Марш, когда из инструкции по технике безопасности для участников исчезнет возмутительный пункт, мол, держаться друг за друга, чтобы вас не вырвали из толпы для расправы…

«А в этом году подумала, если не выйду, если мы все не выйдем, этот пункт никогда не исчезнет. Поэтому я сегодня здесь, в следующем году буду, и в следующем. Это делает мир моих друзей безопасней, наш мир безопасней», – объясняет она.

К сожалению, признаков того, что инструкция по технике безопасности не понадобится – нет. В этом году «КиевПрайд», как и прежде, разделил киевлян и гостей столицы на два лагеря – сторонников и радикальных оппонентов. При этом, изначально оппоненты заявляли, мол, всего лишь проведут собственную акцию в поддержку традиционных ценностей. Однако в итоге, задолго до начала мероприятия, попытались заблокировать улицы, по которым часами позже должны были двигаться колонны Прайда. Еще до начала марша начались столкновения националистов с полицией: правоохранители задержали 57 человек.

Справедливости ради, отметим, что все-таки в Киеве, в целом, более позитивное отношение к ЛГБТ-сообществу, чем в регионах Украины.

«В Киеве сейчас, если ты высказываешь агрессию в отношении яркого представителя ЛГБТ-собщества, тебя заплюют и зафукают. И правильно сделают, потому что каждый человек имеет право на свободу самовыражения. В провинции дела похуже. Вряд ли ты будешь себя чувствовать защищено. Если камень не кинут, то морально задавят и на работе, и в обществе, и в семье», – подчеркивает известная травести-дива Монро, которая также присутствовала на «Марше равенства».

На «КиевПрайде - 2018» было много представителей международного сообщества, дипломатов, чего не скажешь об украинских чиновниках. Так, УНИАН увидел только двух народных депутатов – «еврооптимистов» Сергея Лещенко и Светлану Залищук. Лещенко напомнил, что он впервые пошел на Прайд еще в 2015 году: «Участвую, потому что считаю, что Украина должна становиться толерантным государством, в котором исповедуют равенство всех людей».

Светлана Залищук шла в самой первой колонне в течение всего марша. На вопрос УНИАН, связано ли как-то малое количество ее коллег среди участников Прайда с предстоящими выборами, ответила, что в этом есть доля правды. «Многие переживают за свою поддержку, считают, что это чувствительная тема для избирателей. Но это право каждого. Для себя я определились. Мне важно поддерживать пусть и непопулярные темы, но те, в которые я верю. Человек может сама выбирать, кого любить, и государство не может навязать человеку, кто с кем должен спать», – отметила она.

В «Марше равенства» приняли участие более 20 организованных колонн, которые представляли различные общественные организации и движения, а также просто объединенные группы людей. Автоплатформы, которые были задействованы, представляли темы, в частности, относительно здоровья ЛГБТ-лиц.

Участники двигались под музыку, пели, куражились, махали руками людям, наблюдавшим действо из окон своих домов. Время от времени начинался мелкий дождик, который встречали одобрительными возгласами. В течение всего марша было лишь несколько небольших провокаций со стороны его оппонентов. Так, к примеру, семеро молодчиков, сцепившись локтями, вбежали прямо перед первой колонной с криками «Стоп-парад!». Но хватило и пары минут, чтобы полиция их оттащила в сторону, а марш продолжился.

Ближе к концу мероприятия УНИАН заметил в толпе плакат с, пожалуй, самым важным информационным посылом для любого массового и не очень мероприятия в Украине и вне ее – #FreeSentsov. Плакат держал правозащитник, со-координатор Комитета солидарности с крымскими узниками Максим Буткевич: «Это марш людей, которые считают себя достаточно свободными, чтобы выйти и публично заявить о том, кто они есть, и поддержать других. Сюда приходят свободные и солидарные люди. Мы солидарны с Олегом Сенцовым и другими политузниками Кремля. Мы должны вспоминать о них везде».

В целом, по словам организаторов, «КиевПрайд-2018» прошел успешно. Очень многие люди посчитали нужным принять в нем участие. «По моим оценкам, это будет в два раза больше, чем в прошлом году: 5-6 тысяч участников», – отметила директор «КиевПрайд» Руслана Панухник.

По ее словам, «все прошло без эксцессов, без каких-то чрезвычайных ситуаций».

В свою очередь, в полиции отметили, что для обеспечения правопорядка в разных районах Киева было задействовано пять тысяч правоохранителей из подразделений МВД, половина из них обеспечивали правопорядок непосредственно при проведении марша.

Ирина Шевченко