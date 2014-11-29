В Красном Луче столкновения между боевиками "ЛНР" и "донскими казаками"

Об этом на свой странице в "Фейсбук" написал сопредседатель ГО "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Сейчас, из Красного Луча сообщили о боестолкновении между боевиками ЛНР, при поддержке отряда российских спецназовцев, и представителями т.н. " донского казачества". В центре города раздаются автоматные очереди.

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Сегодня, после событий в Антраците, г. Красный Луч, где власть захватил атаман Косогор и в г. Стаханов, находящийся под контролем Дремова, который неоднократно заявлял об отмежевании от "ЛНР", и выступал с критикой в адрес Плотницкого, со стороны российских военных,состоялись акции "предупреждения, "чтобы не рыпались". - написал Снегирев.

Он добавил, что вблизи Красного Луча сейчас находится отряд российских военных.

"В количестве 80 человек, а вблизи Стаханова было уничтожено подземный склад боеприпасов местных террористов. Артиллерия ВСУ не имеет никакого отношения к факту уничтожения состав, несмотря на все заявления представителей АТО", - сообщил общественный активист.