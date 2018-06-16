Полиция предупредила, что перекроет центр Киева накануне Марша равенства

Марш равенства состоится в Киеве 17 июня.

В столичном управлении Национальной полиции Украины сообщили о планах перекрыть ряд улиц с сегодняшнего вечера в канун проведения мероприятий в центре Киева. Участки, которые указаны в сообщении, пролегают маршруту планируемого на завтра Марша равенства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Перекрытие движения транспорта начнется с 18:00 16 июня до окончания мероприятий 17-го, уточнили в полиции.

Ранее в МВД сообщили, что безопасность и порядок во время Марша равенства в Киеве будут охранять около 5 тысяч правоохранителей.

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Марш равенства состоится в Киеве 17 июня. Его участники планируют собраться возле Национальной оперы Украины. Обычно марше ЛГБТ-сообщества активно охраняют силовики, чтобы не допустить провокаций.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова звернуласяднями к полиции и властям Киева с просьбой гарантировать беспрепятственное и безопасное проведение акции.