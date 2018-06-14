В России заговорили о переименовании аннексированного Крыма

Крымские греки выступили за переименование аннексированного Крыма в Тавриду.

Глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус призвал переименовать полуостров в Тавриду.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия — Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым — Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", — сказал он.

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По его словам, греки уже обратились к "ответственным инстанциям" с официальным письмом.

"Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Требуется обоснование и изучение этого процесса. Мы дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита", — сказал Шонус.

Отметим, что Таврида или Таврика — было одним из исторических названий древнего и средневекового Крыма. При этом в официальных документах полустров продолжал называться Крымом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.