В Украине ввели ряд ограничений на полеты беспилотников

Отныне максимальная высота полета беспилотников до 2 кг не должна превышать 50 метров над уровнем земной или водной поверхности.

Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (ДПВС) весом до 2 кг.

Об этом говорится во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, пишет "112 Украина".

Отмечается, что полеты таких судов осуществляются без информирования и получения разрешений от различных ведомственных органов.

В то же время в Госавиаслужбе установили следующие правила для данных беспилотников: полеты выполняются только днем; без пересечения государственной границы; не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов, вертодромов или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы.

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Кроме того, полеты не выполняются над дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные); центральными улицами городов, поселков городского типа и сел; железными дорогами государственного и регионального значения; над и вдоль линий электропередач; промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т.д; местами (районами) аварий и катастроф; учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами.

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Также полеты не выполняются в зонах: полицейских, антитеррористических, специальных операций (кроме задействованных в этих операциях); зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Максимальная высота полета не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности и в условиях визуальной видимости ДПВС внешним пилотом. Скорость полета ДПВС составляет не более 160 км/час.

В других случаях полеты ДПВС массой до 2 кг включительно и абсолютно все полеты ДПВС массой более 2 кг выполняются в пределах установленных запретов и ограничений.

Напомним, в Украине ввели систему противодействия беспилотникам на складах боеприпасов.