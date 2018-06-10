В Киеве состоялся цветной пробег (фото, видео)
16:54, 10 июня 2018Общество
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Вырученные средства традиционно направят на нужды детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.
Сегодня, 10 июня, в Киеве состоялся юбилейный 5-й цветной пробег Kyiv Color Run.
Как сообщает Depo.ua, перед стартом каждый участник получил специальную беговую белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холли.
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По данным организаторов, участники забега преодолели дистанцию в 3 или 6 километров, а в небо взлетели две тонны краски холли, которая абсолютно безопасна и легко смывается.
Вырученные средства организаторы забега традиционно направят на нужды детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.
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