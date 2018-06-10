В Киеве состоялся цветной пробег (фото, видео)

Вырученные средства традиционно направят на нужды детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Сегодня, 10 июня, в Киеве состоялся юбилейный 5-й цветной пробег Kyiv Color Run.

Как сообщает Depo.ua, перед стартом каждый участник получил специальную беговую белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холли.

Читайте такжеВ Киеве прошел 26-й благотворительный «Пробег под каштанами» (фото)

По данным организаторов, участники забега преодолели дистанцию в 3 или 6 километров, а в небо взлетели две тонны краски холли, которая абсолютно безопасна и легко смывается.

Вырученные средства организаторы забега традиционно направят на нужды детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.