В центре Киева развесили советские агитплакаты (фото)

В столице снимают сериал, посвященный аварии на Чернобыльской ЧАЭС.

На улице Богдана Хмельницкого в Киеве рекламные билборды завесили советскими агитационными плакатами. С улицы также пропали современные автомобили – их место заняли старые автомобили советского производства.

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Как сообщает «Информатор», причиной «погружения в прошлое» стала съемка в столице мини-сериала Chernobyl, посвященного аварии на Чернобыльской ЧАЭС 1986 года.

Ранее американский телеканал HBO анонсировал работу над мини-сериалом, посвященным аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Отмечалось, что проект будет включать в себя пять эпизодов. Британский актер Джаред Харрис («Союзники», «Агенты А.Н.К.Л.», «Игби идет ко дну», «Счастье», «Мертвец») сыграет советского ученого, направленного Кремлем в Чернобыль для расследования катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Украины, Белоруссии и России.