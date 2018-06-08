Непокоренная Муратова. Воспоминания друга

На 84-м году из жизни ушла Кира Муратова – народная артистка Украины, обладательница большого количества наград, почетный гражданин Одессы, киноакадемик, волевой человек, режиссер с редким видением бытия… За более чем 50-летний творческий стаж она сняла десятки кинолент, написала тринадцать сценарием и сыграла семь ролей. Ее шедевры, признанные мировым сообществом, дома оценили не сразу. Последней работой стала картина «Вечное возвращение» - символичное название, как, впрочем, и у других ее работ. Своими воспоминаниями о талантливом кинорежиссере с УНИАН поделился член правления Национального союза кинематографистов Украины и Международной гильдии кинокритиков, известный киновед Евгений Женин.

Известно, что в профессиональной карьере Киры Георгиевны было много трудностей, да и сама жизнь складывалась непросто. Известно, что ее дочь умерла молодой, и на попечении бабушки остались внуки…

Думаю, начать нужно с того, что родилась Кира Короткова (ее девичья фамилия) в Румынии. Не имея советского паспорта, поступила на филфак МГУ, откуда через год ушла во ВГИК, к Сергею Герасимову. Она попала в легендарный «курс пятидесяти» - пятьдесят выпускников, ставшие народными артистами СССР.

Вместе со своим мужем режиссером Александром Муратовым, с которым вместе училась, на Одесской киностудии сделала картины «У крутого яра» и «Наш честный хлеб». После этого пути супругов разошлись. Как ни странно, на идеологической основе: она была тем, кого называли «диссидентами», а он – советским режиссером с соответствующим мировоззрением... И вот Кира Муратова сделала свой первый самостоятельный фильм – «Короткие встречи», в котором сыграли Владимир Высоцкий и, кстати, она сама.

Несмотря на популярность, картина вызвала нарекание высшего руководства, так как ее лейтмотивом стала знаменитая песенка Высоцкого «Случай в Ватикане». Шутка ли, в советские времена: «В Ватикане прошел мелкий дождик, кардинал по грибы собрался…»! (песня-пародия на «фронтовой шансон» времен СССР, - УНИАН). Потом вышли «Долгие проводы» - на мой взгляд, это одна из двух лучших ее картин. Это история о внутренней неустроенности советского человека, который должен радоваться тому, что он – советский человек. При этом кричать: «Да здравствует коммунистическая партия!», хотя ему очень плохо. В главной роли – феноменальная Зинаида Шарко, а ее сына сыграл юный Олег Владимирский (ныне известный в Одессе фотокорреспондент, – УНИАН).

Картина «Долгие проводы» была запрещена с сумасшедшим скандалом. Ее не просто «положили на полку», а наложили строжайшие санкции на руководство студии, Госкино Украинской ССР и Госкино СССР. Кира попала под каток идеологического давления. Через некоторое время она пыталась «запуститься» в Одессе с фильмом «Княжна Мэри», но ей не дали снимать. Якобы — это не то, что нужно рассказывать в советских учебниках по литературе для средней школы. Это было совершенно другое, ее личное видение. И она уехала в Ленинград, где ей каким-то чудом удалось сделать фильм «Познавая белый свет».

Как вы познакомились?

Как раз в период опалы, когда она приехала в Одессу с премьерой «Познавая белый свет». Сразу оговорюсь, это был не пышный показ в кинотеатрах, а внутренний – в Союзе кинематографистов. Тогда из-за постоянного давления она не могла здесь снимать и, чтобы выжить, работала библиотекарем, уборщицей, хотела идти портовым докером… К тому же у нее не было советского паспорта, только – румынский. Удалось ей помочь, благодаря моим определенным контактам в бюро пропаганды советского киноискусства. В частности, организовать серию творческих встреч в Новосибирске, в академгородке.

Но в начале 1980-х все-таки был снят фильм «Среди серых камней»…

Да, после бесконечных скандалов этот проект по повести советского классика Владимира Короленко удалось запустить. Но от Киры-то ожидали картину о счастливом детстве, а она сделала «детей подземелья»! Картина была не закончена, когда Муратову со съемок сняли. Стоял вопрос не просто об увольнении со студии, а о выселении из Одессы, где она жила в «Куряже» (общежитие Одесской киностудии, – УНИАН). Иными словами, ей грозили все возможные кары – тогда у власти был уже Юрий Андропов, который рвал и метал... Достаточно сказать, что Василий Шауро (завотделом культуры ЦК КПСС, – УНИАН) кричал, что вообще не хочет слышать фамилию «Муратова». Картину заставляли переделывать многих одесских режиссеров, однако никто не согласился. И в, конце-концов, она вышла под названием «Среди серых камней». В титрах – имя Иван Сидоров.

Почему именно Иван Сидоров?

Я приехал сдавать картину в Москву… Председатель Госкомитета СССР по кинематографии Филипп Ермаш истерически вопил: «Кого угодно – иванова-петрова-сидорова – но никаких Кир Муратовых!!!». Тогда я блефанул: «У меня как раз документы на Ивана Сидорова», и Ермаш бумаги подписал. Потом я узнал: сама Кира, думая, что кто-то возьмется за переделку фильма, заявила: «Моего имени там быть не должно… Возьмите, какое хотите: иванова-петрова-сидорова». Представьте, в закрытом для масс кинотеатре «Иллюзион» для избранной аудитории демонстрировали лучшие фильмы мирового кино. И в программе «мастера мировой кинорежиссуры» наряду с Эрнстом Бергманом, Рене Клером показывали работы Ивана Сидорова… Тем не менее, картину «положили на полку».

А потом?

Грянули новые времена – пришел Горбачев и о ней вспомнили. Раиса Максимовна (супруга президента СССР Михаила Горбачева, – УНИАН) решила Киру облагодетельствовать. Тем более, что американцы, ориентируясь на то, что в Советском Союзе якобы настали демократия и гласность, захотели встретиться именно с Муратовой. В связи с этим специально организовали делегацию советских кинематографистов в количестве… 28 человек! Однако в это время в Одессе Кира в очередной раз бешено поскандалила с завотделом обкома партии, который, вручая ей загранпаспорт, читал мораль о том, как вести себя в Америке. В ответ она порвала свеженький документ, и вытерла кусочками бумаги лицо «наставника». Послала его 50-этажным матом, хлопнула дверью и ушла. В итоге из Москвы должна была отбыть делегация из 27 человек. Без Муратовой.

Другими словами, «запахло» очередным скандалом…

Не то слово. Скандал был несусветный! В Одессу примчался секретарь ЦК КП Украины Юрий Ельченко, который из-за этой истории оказался под угрозой лишения партбилета. Он стоял перед Муратовой на коленях и умолял, чтобы она согласилась полететь в Штаты...

Как раз в 1987-м по рассказу Сомерсета Моема она сделала картину «Перемена участи». Очередное символичное название – с этого фильма началась совершенно другая страница жизни Муратовой. Она была обласкана, зацелована и награждена. Но ей это было глубоко «по барабану». Ее признавал весь мир, приглашали на международные фестивали в качестве члена жюри или почетного гостя. Зачастую она отказывалась, абсолютно искренне поясняя, что не может, так как ей нужно, скажем, сделать ремонт в квартире или купить новые занавески. И это было правдой – никакого кокетства.

Вы ведь снимались в ее «Астеническом синдроме». Расскажите, что вам запомнилось?

Когда она сказала, что хочет меня снимать на заднем плане, сразу согласился. Затем уехал в другой город на кинофестиваль, что, разумеется, связано с работой. В один прекрасный день мне передали телеграмму: немедленный вызов на съемки в Одессу. Естественно, никуда не поехал, вернулся через 12 дней – после завершения фестиваля. Тогда узнал, что она остановила съемки целого куска... Помнится, снимали меня на Строгановском мосту, где в последний момент передали несколько листов убористого машинописного текста: «Читай, у тебя очень много слов…».

Сыграл там сумасшедшего философа. Небольшая роль, после которой стал тарифицированным актером кино высшей категории. Единственным, к слову, на всю Одессу. Казалось бы, маленький эпизодик, но это – Кира Муратова!

По какому принципу она подбирала актеров?

Ей было абсолютно неважно: Богдан Ступка и Олег Табаков – с одной стороны, или с другой – никому неизвестная сумасшедшая бабка. У Муратовой очень часто снимались непрофессионалы, которые не уступали корифеям, а, случалось, и превосходили их.

Каким образом? Она умудрялась заметить что-то любопытное для себя в человеке, заставляла разговориться, и, не зависимо от сценария, ловила куски, которые ей были нужны. В результате, получала колоссальный эффект. Тандемы профи и дилетантов превращались в невероятно кинематографические дуэты.

Все ее фильмы – нестандартное кино. Его называют авторским, личным. Когда-то ее спросил, мол, для кого снимает. «Для того, кому интересно», - ответила она.

«Астенический синдром» принес ей специальный приз – Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. Было много других премий и титулов… Как она относилась к наградам, славе?

Ее реакция постоянно вызывала нарекания со стороны власть держащих, потому что она совершенно искренне от всего этого отмахивалась. Не любила, когда называли ее громкие титулы. Относилась к этому чуть ли не издевательски. Были моменты, когда при вручении наград ее приходилось утихомиривать. Она устраивала скандалы и в кабинете Раисы Максимовны. В это время Горбачева давала распоряжение, например, решить квартирный вопрос. И, по возвращению в Одессу, Муратову встретила «Чайка» - в то время единственный в городе такой обкомовский автомобиль. Отвезли ее сразу, несмотря на протесты, не в общежитие, а в квартиру на улицу Успенскую (там она потом жила, – УНИАН).

Характер у Муратовой, действительно, был тяжелый. Она всегда поступала так, как считала правильным в эту секунду. Была взрывной. Так, в 1882-м, когда всю студию сгоняли на траурный митинг по случаю смерти Леонида Брежнева, она на весь монтажный цех кричала: «Какая-то гнида сдохла, а я должна терять время?!». Во время путча – 19 августа 1991 года – под Ильчевском (сейчас Черноморск, – УНИАН) снимали картину «Чувствительный милиционер». Все, понятно, прильнули к телевизионным экранам, а она закатила истерику: «Из-за какой-то хренотени срывать съемки недопустимо!».

Кира Георгиевна – многократный лауреат премии «Ника», учрежденной Российской академией киноискусств, но при этом открыто осудила агрессию РФ в отношении Украины…

Муратову пыталась объявить великим русским режиссером России (смеется, - УНИАН), а она не скрывала, что категорически против соседней страны в нынешнем конфликте. И подобные заявления делала не раз – демонстративно, категорически поддерживала Украину. При этом возмущалась тем, как плохо живется здесь обычным людям.

Последние годы она абсолютно «закрылась». Наотрез отказывалась принимать поздравления в день рождения, юбилеи, встречаться с кем-то... Были проблемы… (Кира Муратова тяжело болела, – УНИАН).

Что она любила больше всего?

Не скрывала, что больше всего на свете любит две вещи. Одна – это дождь в Ленинграде. Вторая – когда кошка играет с мышкой. Мышка знает, что хищник ее съест, но эта игра дороже, больше жизни.

Как относилась к деньгам?

Как к возможности делать кино.

Кем для вас была Муратова?

Было безумно интересно находиться рядом с человеком, от которого исходит особая атмосфера, сиюминутное творчество…

После ее смерти многие представители сферы искусства, кино заявили, что с ней ушла эпоха. Согласны с этой формулировкой?

У меня диаметрально противоположная точка зрения: считаю, что с Муратовой эпоха пришла. Появились реальные не подражатели, а последователи. Например, в Одессе есть режиссер Людмила Соколова, которая сделала картину «Справка». Это не просто влияние или школа Муратовой. Здесь – дух и настроение Муратовой!

Замечу, что за рубежом в качестве представителей украинского советского и постсоветского кино чаще всего называют Параджанова и Муратову. То есть, Кира стала брэндом мирового кино в Украине, и в нынешней ситуации – это возможность продолжения ее эпохи.

Сами же отметили, что творчество Муратовой – штучно и понятно далеко не каждому…

Есть еще одна очень принципиальная вещь. Существует кино и существует фильм – это абсолютно разные понятия. Фильм – произведение, предназначенное для зрителей. Кино – творчество мастера, которое далеко не всегда на зрителя рассчитано. Проведу аналогию с соревнованиями по фигурному катанию. Для массовой публики – произвольная программа и показательные выступления. Для специалистов – обязательная программа, когда они на льду высматривают узоры от коньков, которые говорят о мастерстве фигуристов. Кира – не телевизионные сериалы, которые смотрят домохозяйки. Она – учебник, хрестоматия, творчество мастера, которое сегодня для кого-то, может быть, еще и недоступно...

Лариса Козовая