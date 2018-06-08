"Это что, посольство России?": соцсети возмутило "российское" кафе в центре Мариуполя
Пользователей сети возмутило кафе с названием "Москва" в центре Мариуполя Донецкой области.
Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил правозащитник Александр Синилов.
"Вчера увидел, когда был в секторе «М» ... Это что, посольство России-Москвы в центре, почти в центре Мариуполя, а за столиками сидят его постоянные посетители, так сказать любители «мАсквы»? Или это общественная приемная Саши Захарченко, главаря «...» недо/республики?" - написал он.
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Синилов отметил, что местный персонал "очень больно сделал украиноязычному человеку", за законное замечание, чтобы прекратили ссору в помещении между пророссийски настроенными посетителями.
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