В освобожденном Артемовске в военной части прогремел взрыв

03:09, 27 ноября 2014
Общество
0 0

26 ноября на территории воинской части в Артемовске Донецкой области произошел взрыв.

/ © UNIAN

Об этом сообщает пресс-служба Артемовского горсовета.

В результате взрыва пострадали 4 военнослужащих. Отмечается, что причиной несчастного случая стало неосторожное использование спецтранспортного средства в запретной зоне.

Читайте такжеСБУ пресекла попытку ракетного удара по штабу сил АТО в Краматорске

Как сообщают очевидцы, взрыв произошел около 13:50 и был слышен на территории всего города, а жители прилегающих к воинской части домов почувствовали мощную взрывную волну.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter