В освобожденном Артемовске в военной части прогремел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Артемовского горсовета.

В результате взрыва пострадали 4 военнослужащих. Отмечается, что причиной несчастного случая стало неосторожное использование спецтранспортного средства в запретной зоне.

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Как сообщают очевидцы, взрыв произошел около 13:50 и был слышен на территории всего города, а жители прилегающих к воинской части домов почувствовали мощную взрывную волну.