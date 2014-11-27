В освобожденном Артемовске в военной части прогремел взрыв
03:09, 27 ноября 2014Общество
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26 ноября на территории воинской части в Артемовске Донецкой области произошел взрыв.
В освобожденном Артемовске в военной части прогремел взрыв / © UNIAN
Об этом сообщает пресс-служба Артемовского горсовета.
В результате взрыва пострадали 4 военнослужащих. Отмечается, что причиной несчастного случая стало неосторожное использование спецтранспортного средства в запретной зоне.
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Как сообщают очевидцы, взрыв произошел около 13:50 и был слышен на территории всего города, а жители прилегающих к воинской части домов почувствовали мощную взрывную волну.
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