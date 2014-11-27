В Сумской области офицер украл 4,3 млн гривен и сбежал в Россию

Начальник финансовой службы военной части не вышел из отпуска, после чего были начаты проверки, пишет Новое время.

Было установлено, что вместе с офицером из счетов военной части пропали 4,3 млн грн бюджетных средств, предназначенных на обеспечение украинских военнослужащих.

Также было установлено, что начальник финслужбы подделал подпись командира части и предоставил в органы государственного казначейства первичные финансово-платежные документы, на основании которых на счета одного из банков было перечислено бюджетные средства на указанную сумму.

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Похищенные деньги были выведены из учреждения банка и зачислены на карточные счета подозреваемого и других лиц, а сотрудник военной части успел выехать в Россию, где проживают его родственники, утверждают в ГПУ.

Начальнику финансово-экономической службы воинской части отправлено уведомление о подозрении. На данный момент он объявлен в розыск, ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.