Жителей Днепропетровска, которые воюют в АТО, освободили от оплаты коммуналки

17:42, 26 ноября 2014
Общество
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Днепропетровский горсовет освободил жителей города - участников антитеррористической операции на Донбассе от оплаты коммунальных услуг.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии по предложению депутата горсовета, члена партии «Блок Петра Порошенко» Камиля Примакова.

«По предварительным данным, в АТО принимают участие около 3 тыс. днепропетровцев. Приблизительная сумма, которая нужна для компенсации оплаты коммунальных услуг составляет 7-7,5 млн грн», - отметил Примаков.

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Согласно решению, коммунальные предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги в Днепропетровске должны обеспечить его выполнение. Механизм компенсации расходов планируется разработать к следующей сессии горсовета.

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