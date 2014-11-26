Жителей Днепропетровска, которые воюют в АТО, освободили от оплаты коммуналки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии по предложению депутата горсовета, члена партии «Блок Петра Порошенко» Камиля Примакова.

«По предварительным данным, в АТО принимают участие около 3 тыс. днепропетровцев. Приблизительная сумма, которая нужна для компенсации оплаты коммунальных услуг составляет 7-7,5 млн грн», - отметил Примаков.

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Согласно решению, коммунальные предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги в Днепропетровске должны обеспечить его выполнение. Механизм компенсации расходов планируется разработать к следующей сессии горсовета.