В Москве арестовали украинца якобы за контрабанду запчастей к военной технике

Правозащитник заметил, что украинца задержали в сотнях километров от российско-украинской границы, поэтому «априори это не может быть контрабандой».

В Москве (Российская Федерация) в конце мая задержали и арестовали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запасных частей к военной технике.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат Игорь Чудовский.

«В конце мая двое товарищей поехали к заказчику в РФ по приглашению российской стороны, фирмы, торгующей запчастями. Они приехали, оформили заказ, купили 10 конденсаторов, которые, скорее всего, имеют двойное назначение, а может, и не имеют», - заявил он, добавив, что соглашение было только на 40 тысяч российских рублей: 10 конденсаторов по 4 тысячи рублей.

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Адвокат отметил, что после выхода украинцев из офиса их задержали. Одного отпустили, а другого арестовали, и он сейчас находится в СИЗО в Лефортово в Москве, ему инкриминируется контрабанда. «Но я не исключаю, что они будут усиливать и ему будут «шить» шпионаж», - добавил правозащитник.

Чудовский обратил внимание на то, что контрабанда может быть инкриминирована, когда лицо скрыло от таможенного досмотра и не задекларировало преревозимый им товар. «Его де-факто задержали до пересечения границы в сотнях километров, поэтому априори это не может быть контрабандой», - сказал адвокат.

«Вчера мы об этом узнали, сегодня мы готовим обращение МИД, консульства Украины в РФ, будем связываться с российским адвокатом. Пока ему предоставили бесплатного адвоката, но мы будем искать человека, который будет представлять в Москве интересы нашего гражданина», - добавил адвокат.

Он уточнил, что задержанный украинец - это человек, который занимается предпринимательской деятельностью.

Чудовский заметил, шо «эти конденсаторы используются и в бытовой технике, поэтому это задержание больше похоже на провокацию со стороны правоохранителей РФ».

Как сообщал УНИАН, 16 мая ФСБ арестовала задержанное у берегов оккупированного Крыма судно с украинскими рыбаками. В отношении капитана судна, задержанного неподалеку от крымского мыса Тарханкут, возбуждено уголовное дело за браконьерство.