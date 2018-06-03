Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко (видео)

К российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали, объяснив это тем, что их дети не одобрили бы такой шаг.

Матери незаконно заключенных в России крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении их сыновей.

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Об этом говорится в сюжете проекта Крым.Реалии ТВ.

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - отметила Лариса Кольченко.

К российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали, объяснив это тем, что их дети не одобрили бы такой шаг.