В Виннице из-за пожара в жилом доме один человек погиб, 9 - госпитализированы
12:27, 26 ноября 2014Общество
0 0
В Виннице в результате пожара в жилом трехэтажном доме один человек погиб, еще 9 - госпитализированы.
Возгорание возникло на цокольном этаже в помещении сауны / Фото : Википедия
Как сообщили УНИАН в ГУГСЧС Украины в Винницкой области, 26 ноября в 6:23 винницким спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Лермонтова произошло возгорание в трехэтажном жилом доме.
Читайте такжеВ Киеве пожар на рынке повредил около 50 торговых киосков
На место прибыли спасатели, которые в 7:12 ликвидировали возгорание.
Во время пожара один человек погиб, 9 - госпитализированы.
По предварительным данным, возгорание возникло на цокольном этаже в помещении сауны.
Убытки и причина пожара устанавливаются.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве горели ангары возле киностудии Довженко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter