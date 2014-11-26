В Виннице из-за пожара в жилом доме один человек погиб, 9 - госпитализированы

12:27, 26 ноября 2014
Общество
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В Виннице в результате пожара в жилом трехэтажном доме один человек погиб, еще 9 - госпитализированы.

Пожар / Фото : Википедия

Как сообщили УНИАН в ГУГСЧС Украины в Винницкой области, 26 ноября в 6:23 винницким спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Лермонтова произошло возгорание в трехэтажном жилом доме.

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На место прибыли спасатели, которые в 7:12 ликвидировали возгорание.

Во время пожара один человек погиб, 9 - госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание возникло на цокольном этаже в помещении сауны.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

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