В Виннице из-за пожара в жилом доме один человек погиб, 9 - госпитализированы

Как сообщили УНИАН в ГУГСЧС Украины в Винницкой области, 26 ноября в 6:23 винницким спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Лермонтова произошло возгорание в трехэтажном жилом доме.

Читайте такжеВ Киеве пожар на рынке повредил около 50 торговых киосков

На место прибыли спасатели, которые в 7:12 ликвидировали возгорание.

Во время пожара один человек погиб, 9 - госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание возникло на цокольном этаже в помещении сауны.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве горели ангары возле киностудии Довженко.