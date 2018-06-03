В Киеве прошел 26-й благотворительный «Пробег под каштанами» (фото)

Старт марафона дал мэр столицы Виталий Кличко, также принявший участие в забеге.

В Киеве прошел 26-й благотворительный «Пробег под каштанами». Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и сам принял участие в пробеге.

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Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, мероприятие прошло под лозунгом «Бегу ради маленьких сердец».

«Это хорошо, что в таких акциях участвует большое число киевлян. В этом году к пробегу присоединилось рекордное число приверженцев здорового и бодрого образа жизни - более 13 тысяч человек», - сказал он.

Мэр Киева отметил, что пробег - благотворительный. Средства собирают на спасение маленьких пациентов с пороками сердца - на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

При этом Кличко напомнил, что в прошлом году благотворительный «Пробег под каштанами» собрал 1,5 млн грн, за которые приобрели необходимое медицинское оборудование.

Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег в ходунках, детский забег и благотворительный.

*** «Пробег под каштанами» - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года.