В Украине предлагают включить универсальный бой в учебные программы педагогов и военных

По словам Президента Европейской и Украинской Федераций «Универсальный бой» Александра Кондрашова, инициативу уже поддержали руководство Министерства обороны Украины, МВД и других силовых ведомств.

«На сегодняшний день универсальный бой в мире не имеет альтернативы. Как самостоятельный вид спорта он тесно связан с развитием различных видов боевых единоборств. Кроме того, заниматься этим видом спорта могут все без исключения - взрослые и дети, мужчины и женщины. Программа соревнований состоит из двух частей. Первая - это преодоление полосы препятствий с метанием ножа и стрельбой из пневматического оружия. Вторая часть - непосредственно бой на ринге, где спортсмен должен провести два раунда. Во время боя спортсменам разрешается наносить удары ногами и руками, использовать удушающие и болевые приемы », - говорит Александр Кондрашов.

По его словам, в настоящее время Украинская Федерация имеет свои обособленные подразделения более чем в 18 областях Украины и городе Киеве, и способна предоставить специалистов для подготовки и обучения инструкторов.

Начиная с 2000 года, момента основания Федерации, украинские спортсмены принимают участие в национальных и международных соревнованиях по универсальному бою, во время которых завоевывают убедительные победы.

«По нашему мнению, разработка целевой государственной программы по развитию в Украине универсального боя, как отдельного вида спорта, в рамках учебных программ школ, вузов и подразделений силовых министерств, позволит не только спасти сотни жизней наших военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Востоке, но и существенно улучшить физическую форму подрастающего поколения, привить молодежи приоритеты здорового образа жизни. Тем более, что в последние годы, универсальный бой становится все более популярным видом спорта среди молодых людей. В октябре 2014 года, молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив в международных соревнованиях по единоборствам, прошедших в Турции », - говорит Кондрашов.

По его словам, предложения Президенту содержат несколько этапов реализации программы.

«На первом этапе мы предлагаем внести универсальный бой в программу подготовки военнослужащих, которые будут проходить службу в зоне АТО, как обязательный зачетный предмет (курс молодого бойца). По нашему убеждению это позволит существенно поднять профессиональную подготовку украинских воинов и существенно сократить количество жертв во время боевых действий. На втором этапе необходимо ввести универсальный бой в учебные программы военных кафедр высших учебных заведений. А в тех вузах, в которых нет военных кафедр, ввести универсальный бой в программы физической подготовки студентов двух последних курсов обучения, с обязательным зачетом во время государственных экзаменов. На третьем этапе предлагаем внести универсальный бой в учебные программы старших классов общеобразовательных школ, построить сеть заведений внешкольного физкультурно-спортивного воспитания по нормативам универсального боя », - говорит Кондрашов.

Он добавил также, что в основу государственной программы целесообразно положить уже разработанное и одобренное методическое пособие, которое определяет механизмы применения элементов универсального боя в системах среднего и высшего образования, боевой и физической подготовки военнослужащих и бойцов специальных подразделений силовых ведомств страны.

«Для разработки и внедрения государственной целевой программы по универсальному бою мы предложили Президенту создать при Совете национальной безопасности и обороны Украины рабочую группу, в которую целесообразно ввести представителей федераций, профильных заместителей министров образования, молодежи и спорта, силовых министерств во главе с заместителем секретаря СНБО Украины », - резюмировал Президент Европейской и Украинской федераций« Универсальный бой ».