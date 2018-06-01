В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства - Луценко

По словам генпрокурора, имитация предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие обратилось к имитации убийства? Такая имитация предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года", - написал он.

Справка УНИАН. Статья 271 (Контроль за совершением преступления) Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что такой контроль может осуществляться в случаях наличия достаточных оснований полагать, что готовится совершение или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление. При этом, контроль может проводиться в разных форматах, среди которых - "имитирование обстановки преступления".

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Вместе с тем, отмечается, что во время подготовки и проведения мероприятий по контролю за совершением преступления запрещается провоцировать (подстрекать) лицо на совершение этого преступления с целью его дальнейшего разоблачения, помогая лицу совершить преступление, которое оно бы не совершило, если бы следователь этому не способствовал, или с этой же целью влиять на его поведение насилием, угрозами, шантажом. Добытые таким образом вещи и документы не могут быть использованы в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.