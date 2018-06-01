В Киеве отпразднуют 70-ю годовщину Дня Независимости Израиля

3 июня, в "Саду желаний" на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоится большой праздник, посвященный 70-й годовщине Дня Независимости Государства Израиль.

Ссылка для регистрации http://israel70.cifr.us/

Номер для справок и регистрации 0952832893

Организаторы праздника - Посольство Государства Израиль в Украине, Израильский культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине совместно с Министерством Туризма, Еврейским агентством "Сохнут Украина", Киевским Еврейским общинным центром "Халом" и Международной еврейской студенческой организацией "Гилель".

День Независимости - главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года. Этот знаменательный для Государства Израиль день широко и массово отмечают как в стране, так и за ее пределами.

Праздник будет организован в формате традиционного пикника, в котором примут участие более двух тысяч гостей. Посетителям будет предложен широкой спектр развлечений, а также созданы все условия для комфортного отдыха.

На территории "Сада желаний" будут организованы различные тематические зоны, среди которых детская зона с батутами и аниматорами, скаутский городок, лекторий и зона информационных программ, бедуинский шатер для экзотических мастер-классов, а также фото зона для всех желающих сделать оригинальные памятные фотографии.

В ходе праздника гостей ожидают выступления вокальных и танцевальных коллективов, дискотека, а также розыгрыши лотереи, главными призами которой будут являться авиа билеты в Израиль.

Для желающих подкрепиться будет работать зона фуд-кортов, где будет представлена и традиционная израильская кухня.

В ходе этого праздничного мероприятия гости смогут развлечься, отдохнуть, ближе познакомиться с культурой и традициями древней и вечно молодой страны и вместе отпраздновать 70- тую годовщину Дня Независимости Государства Израиль.

Дата и время: 3 июня с 15-00 до 22-00

Место: Киев, "Сад желаний" на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

По всем вопросам можно обращаться в Израильский культурный центр в Киеве при Посольстве Государства Израиль в Украине по тел +38 044-277-24-74, +38 050-386-85-91.