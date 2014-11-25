Украина получила от США три радарные системы для выявления минометного огня

Об этом сообщает INSIDER.

Перебыйнис рассказал, что "с середины декабря американские инструкторы начнут подготовку украинских военнослужащих с целью практического освоения этого оборудования".

Также Перебыйнис рассказал, что США работают над выделением Украине дополнительных 45 млн долларов для армии.

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"Эти средства, в случае положительного решения Конгресса, будут направлены на развитие оборонного потенциала Украины и повышения уровня взаимосовместимости украинских Вооруженных сил с Вооруженными силами США и других стран Запада", - сказал он.