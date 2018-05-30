Семья Ярославского отдыхает в Турции "с экстримом" (фото)

15:26, 30 мая 2018
Общество
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Семья харьковского олигарха Александра Ярославского показала фотографии с отдыха в турецком Бодруме.

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Там они приучают своих детей к экстриму, загорают и катаются на яхте, судя по фото и видео, которые Марина Ярославская опубликовала в Instagram.

Как сообщалось, председатель Соцпартии Украины Илья Кива майские праздники решил провести с детьми – сыном и дочерью - в Турции.

В частности, Кива похвастался дочкой в купальнике и собой в спортзале, как всегда.

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Теги: #Турция#отдых