Семья Ярославского отдыхает в Турции "с экстримом" (фото)
15:26, 30 мая 2018Общество
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В сети опубликовано несколько фото и видео, как дети Ярославских катаются на вейкборде.
Семья харьковского олигарха Александра Ярославского показала фотографии с отдыха в турецком Бодруме.
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Там они приучают своих детей к экстриму, загорают и катаются на яхте, судя по фото и видео, которые Марина Ярославская опубликовала в Instagram.
Как сообщалось, председатель Соцпартии Украины Илья Кива майские праздники решил провести с детьми – сыном и дочерью - в Турции.
В частности, Кива похвастался дочкой в купальнике и собой в спортзале, как всегда.
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