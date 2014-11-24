На Донбассе растет поколение детей войны - социологи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По ее словам, желание вывезти детей из оккупированных районов стоит на первом месте среди потребностей населения.

«41% опрошенных семей с детьми говорят, что они хотели бы, но не могут вывезти своих детей на безопасную территорию. Это - отложенная миграция. Это невозможность обеспечить безопасность своим детям с одной стороны, с другой - подчеркивает миграционный настрой и желание семей с детьми выехать из оккупированных территорий. Защитить детей от внешних угроз и обеспечить их безопасность», - сказала Харченко.

По словам эксперта, родители считают важнейшей необходимостью защитить своих детей от травмирующей информации. «Дети на оккупированных территориях испытывают очень тяжелые стрессы. Родители говорят прежде всего не о потребности в питании, не о необходимости медицинской помощи, а в первую очередь о защите от социального и психологического стресса. Дети становятся тревожными, замкнутыми. Растет целое поколение детей войны. Дети находятся в состоянии депривации. С этим необходимо что-то делать», - отметила Харченко.

Также, добавила она, каждая третья семья, которая проживает на этих территориях, не в состоянии обеспечить своим детям нормальные условия для жизни и развития.

Исследование было проведено по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Поможем ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью, опрашивались лица в возрасте старше 18 лет.