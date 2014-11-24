Захарченко посоветовал спросившему о стипендии студенту зарабатывать на бомбах - писатель

Об этом рассказал писатель Андрей Курков со слов "приехавшего из Донецка человека".

"Встретился сегодня вечером с человеком, только приехавшим из Донецка. Рассказывал про жизнь тамошнюю. Две гостиницы открыты и заполнены журналистами - "Рамада" (номер 110 евро, обед-спагетти - 150 гривен) и Парк-Инн, в гостинице "Ливерпуль" - пыточная и тюрьма, про Премьер-Палас не знает", - написал Курков в Facebook.

Также, по его словам, недавно в городе прошла встреча главаря "ДНР" Захарченко со студентами.

Читайте такжеЖители Донбасса выйдут на акции протеста: боевики разворовывают гуманитарную помощь"Полный зал, студенты внимательно слушали про будущее дэнээра, потом один спросил про стипендии. "А ты что изучаешь?" - поинтересовался Захарченко. "Химию", - ответил студент. "Научись бомбы делать, вот и будешь зарабатывать на жизнь!" - посоветовал глава ДНР", - рассказал Курков.

Он описал отношение жителей Донецка к Януковичу и Ахметову - по данным Куркова, первого ненавидят и презирают, а к Ахметову "относятся с молчаливым уважением", потому что его фонд продолжает "кормить пожилых дончан".

"Картинка Донецка складывается тяжело и медленно, но не благодаря украинским журналистам, которых, должно быть, там и не бывает", - подытожил писатель.