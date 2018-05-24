В одесских школах повысят меры безопасности

Будет усилен контроль за подозрительными предметами, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей.

На торжественных линейках, последних звонках и во время проведения ВНО в учебных заведениях Одесского региона правоохранители усилят меры безопасности.

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Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, передает "Град".

"На всех школьных торжествах будет обеспечено представителя правоохранительных органов из числа личного состава сектора ювенальной превенции. На заседании правоохранителям было рекомендовано ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Кроме того, будет усилен контроль за подозрительными предметами, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виталий Капуляк.