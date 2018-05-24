"Болельщики Ливерпуля превратят украинскую столицу в красное море" - эксперт Atlantic Council

Накануне финала Лиги чемпионов в Киеве болельщики английского футбольного клуба Ливерпуль превратят украинскую столицу в красное море.

В финале Лиги чемпионов в Киеве встретятся ФК Реал Мадрид и Ливерпуль. Накануне матча болельщики английского клуба превратят центр украинской столицы в красное море. Их будет куда больше, чем испанских фанов.

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Об этом рассказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в материале журнала "Новое время".

Он отмечает, что для ливерпульцев Кубок Европы - это Святой Грааль. Тысячи болельщиков приедут даже без билетов на матч, лишь для того, чтобы сказать “я там был”. И вне зависимости от результата финала вторжение ливерпульцев в Киев обещает стать незабываемым событием. "У фанатов Ливерпуля общемировая слава са-мых громких, ярких и веселых", - подчеркивает Дикинсон.

Он отмечает, что болельщики Ливерпуля могут претендовать на обладание самым известным гимном - You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один). Он впервые зазвучал на стадионе Энфилд в 1963 году. "Что бы ни произошло 26 мая, украинцы будут слышать эту легендарную мелодию всю неделю", - констатирует он.

Рассказывая о фанах британской команды, Дикинсон отмечает, что жители Ливерпуля говорят по-английски, однако многие украинцы, впервые встретившись с ливерпульцами, могут в этом усомниться. "Ливерпуль - родина одного из наиболее самобытных региональных диалектов Британии", - объясняет он.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 24 мая 2018 года.