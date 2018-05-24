Оккупанты затеяли новое масштабное строительство в Крыму

В Керчи оккупанты планируют построить два технопарка.

В аннексированном Крыму россияне затеяли новое строительство. В Керчи оккупанты планируют построить два технопарка.

Об этом сообщила так называемый заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Светлана Сирота, передает агентство "РИА Новости".

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В частности, под создание технопарков предполагается отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 га.

"Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории, коворкинг и другие объекты", - говорится в сообщении.

Специализация второго технопарка, по ее словам, пока в разработке.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Крыму состоялась церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.