Умер известный киевский археолог (фото)

20:08, 22 мая 2018
Общество
170
О смерти Ивакина стало известно 22 мая

Как сообщили "УНИАН-Религии" близкие почившего, смерть наступила сегодня. О дне и месте прощания, а также о том, где похоронят археолога, будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный археолог стал научным руководителем "Парка Киевская Русь"

Ивакин - член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2009), доктор исторических наук (1997), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1983, 2002). 

Родился 30 января 1947 года в Киеве. С 1974 года работал в Институте археологии АН Украины (в настоящее время Институт археологии НАН Украины): с 1997 года – ведущий научный сотрудник, с 2003 года – заместитель директора по научной работе. 

Принимал участие в раскопках археологических памятников Киева X-XVIII ст. на Подоле, Печерске, в Верхнем Киеве, Гончарах и Кожемяках и в других исторических местах, возглавлял архитектурно-археологические исследования во время восстановления Михайловского Золотоверхого собора, Успенского собора Киево-Печерской лавры, церкви Успения Пресвятой Богородицы Пирогощи. 

Одним из первых обратил особое внимание на необходимость археологического исследования одного из «темных» периодов истории Украины – послемонгольских времен (2-я половина XIII–XVII ст.). 

Занимался созданием заповедных и охранных зон Киева и других исторических центров Украины. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#прощание#археологические раскопки