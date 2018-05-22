На Крещатике убрали баннеры со скандальной рекламой «Газпрома»

УЕФА согласился с городскими властями Киева относительно невозможности использования логотипов компании.

На улице Крещатик в Киеве, где обустроена территория для футбольных болельщиков «Фестивальный городок», убрали баннеры с рекламой российского газового монополиста «Газпрома».

Об этом заявил советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, главный представитель КГГА по вопросам проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА среди мужских и женских команд сезона 2017/2018 в Киеве Андрей Мирошниченко на своей странице в Facebook.

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«Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА относительно невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано», - написал он.

Кроме того, Мирошниченко сообщил, что сейчас уже печатается новое оформление, которым заменят демонтированное.

Как сообщал УНИАН, вчера власти Киева сообщили, что проводит с УЕФА дополнительные переговоры относительно неприемлемости упоминания российского «Газпрома» на рекламных стендах во время финала Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, 18 мая в фан-зоне на Крещатике в Киеве, которая сводится к финалу Лиги чемпионов, появились рекламные борды с логотипом спонсора УЕФА российской компании ОАО "Газпром". УЕФА известна тем, что требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в городе, принимающем финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» и ФК «Ливерпуль».

В сезоне 2017/2018 финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин состоится 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского. В финале - ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».

«Фестивальный городок» - традиционная официальная локация финалов Лиги чемпионов, организацией которой занимается УЕФА.