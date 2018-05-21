В Сумах уволили двух издевавшихся над человеком полицейских

Руководителей уволенных патрульных полицейских также привлекут к дисциплинарной ответственности.

В Сумах двух патрульных полицейских, которые издевались над местным жителем, уволили со службы в полиции.

Об этом первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил сегодня, 21 мая, на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что на прошлой неделе писал о случившемся в городе Сумы происшествии с участием двух полицейских патрульной полиции, и пообещал лично сообщить результаты служебного расследования.

«Комиссия департамента патрульной полиции завершила расследование данного происшествия и пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских. И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции. К дисциплинарной ответственности привлекаются и их руководители», - отметил Билошицкий.

При этом он подчеркнул, что лично согласен с таким выводом служебного расследования и считает, что то, что видно на видео, не совместимо со званием полицейского.

«Возможно я буду повторяться, но борьба за очищение наших рядов - это неудержимый и постоянный процесс», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 13 мая, житель города Сумы снял на видео из окна своего дома, как двое патрульных полицейских – мужчина и женщина – издеваются над мужчиной, который без обуви сидит на скамейке возле многоэтажки. В частности, они топчутся берцами по пальцам ног мужчины, наносят ему удары, несмотря на то, что тот не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления.

14 мая в Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции после обнародования в сети Интернет соответствующее видео.