Киев парализовали 8-бальные пробки

Движение в центре города осложнено из-за перекрытия улицы Крещатик, где к финалу Лиги Чемпионов обустраивают фан-зону.

Вечером в пятницу, 18 мая, в Киеве образовались 8-бальные пробки. Больше всего затруднено движение по центральным улицам столицы.

Согласно данным сервиса Google Maps, в центре города движение затруднено на улицах Владимирской (в особенности в районе метро "Золотые ворота"), Шелковичной, бульвару Шевченко.

Машины стоят и в районе площади Победы и улицы Жилянской. Затруднено движение по проспекту Победы от станции метро "Шулявская" до метро "Святошин".

С минимальной скоростью движется транспорт по бульварам Дружбы Народов и Леси Украинки.

Парализовано также движение по мосту метро в направлении левого берега. Также машины стоят по проспекту Бажана от Осокорков до метро "Харьковская".

Также осложнено движение на некоторых участках Окружной дороги, Воздухофлотского и Голосеевского проспектов и проспекта Лобановского.

Как сообщал УНИАН, движение в центре города осложнено из-за перекрытия улицы Крещатик, где к финалу Лиги Чемпионов обустраивают фан-зону. Также во многих районах столици проходят дорожные ремонтные работы, из-за чего движение перекрыто.