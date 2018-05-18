Элтон Джон приедет в Киев в конце мая

Певец приедет в столицу с благотворительной целью.

Всемирно известный музыкант, певец Элтон Джон планирует приехать в Киев 28 мая.

28 мая в рамках специального Кураж Базара на Арт-заводе «Платформа» состоится информационная благотворительная акция «День с Элтоном Джоном», целью которой является профилактика и приобщение украинцев к борьбе со СПИДом, сообщает Фонд Елены Пинчук.

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Во время акции легендарный артист, в том числе, пообщается с ВИЧ-положительными людьми. Стоимость входа на мероприятие составит 100 грн.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон официально объявил о завершении гастрольной карьеры/