Депортация 1944: как это было (видео)

18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день 1944 года почти все коренное население Крыма было депортировано. Людям давали 15 минут на сборы, после чего, словно скотов, помещали в товарные вагоны.

Всего за 3 дня были депортированы почти 200 тысяч человек по приказу Сталина. Около 8 тысяч погибли во время перевозки. Десятки тысяч умерли из-за нечеловеческих условий жизни в течение нескольких лет после депортации.

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В карательной операции участвовали 32 тысячи сотрудников НКВД.

Большая часть депортированных была направлена на спецпоселение в Узбекистан.

Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 80-х годов. Однако после аннексии полуострова Россией репрессии против крымских татар возобновились.

Около 30% были вынуждены вновь покинуть свои дома и выехать на материковую Украину. Однако, большинство остается там и надеется, что темные времена пройдут.