Порошенко посетил раненых бойцов в больнице Днепра (фото)

Президент отметил, что за последние четыре года украинские военные врачи спасли тысячи жизней украинских воинов.

Президент Петр Порошенко посетил Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где пообщался с ранеными бойцами и медицинскими работниками.

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Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент также ознакомился с начавшимся проектом «Новые эндоскопические технологии: минимальные вмешательства, максимальная эффективность операций», осмотрел Центр инновационной хирургии лапароскопического лечения, ургентный операционный блок.

Порошенко напомнил о внедрении реформы медицинской отрасли, а также подчеркнул, что государство будет поддерживать образовательные программы для врачей, в том числе и в европейских странах. «Так же, как мы сделали армию, когда не мы к ним, а они к нам едут учиться, как защищать государство. Я очень мечтаю, чтобы и к нашим врачам со всего мира ездили учиться, как они работают», - сказал президент.

Он также отметил, что за последние четыре года украинские военные врачи спасли тысячи жизней украинских воинов, и выразил слова благодарности за это.