На Луганщине боевики обстреляли ТЭС и позиции АТО у 4 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр ОК «Север» на своей странице в Facebook.

«За минувшие сутки в зоне ответственности войск оперативного командования «Север» безвозвратных потерь среди личного состава и военной техники нет. Боевиками осуществлено 28 обстрелов наших позиций, из них из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» - 6, ствольной артиллерии – 11, минометов - 7, стрелкового оружия, АГС, танка – 4», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСилы АТО усиливают оборону МариуполяОтмечается, что «огневое поражение осуществлялось по личному составу, который выполняет боевые задачи в районе населенных пунктов Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Ольховое».

Также огневому удару из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» подверглась Луганская ТЭС. Артиллерийскими подразделениями выполнялись огневые задачи с целью уничтожения огневых точек боевиков.

«Несмотря на высокую интенсивность ведения обстрелов противником взводных, ротных опорных пунктов, блокпостов, моральный дух личного состава Вооруженных сил Украины остается на высоком уровне, и он готов выполнить поставленные перед ним боевые задачи», - подчеркивает пресс-центр ОК «Север».