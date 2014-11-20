Чуть более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО – опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-13 ноября.

В частности, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, то половина опрошенных - 51% - проголосовали бы за вступление, 25% - против. Еще четверть - не определились или не принимали бы участия в таком референдуме.

Начиная с апреля этого года, количество сторонников вступления в НАТО постоянно увеличивается, отмечают социологи. В ноябре зафиксирован самый большой уровень его поддержки - с 40% в апреле до 51%, при одновременном уменьшении противников вступления с 46% в апреле до 25%.

Больше всего вступление в НАТО поддерживают жители Запада, Севера и Центра. На Востоке примерно равное количество сторонников и противников НАТО, на Юге и Донбассе - больше противников.

При этом 64% респондентов поддерживают вступление Украины в ЕС, 17% - в Таможенный союз, 19% - не определились.

С апреля 2014 года наблюдается увеличение сторонников вступления в ЕС - с 55% в апреле до 64%, при одновременном уменьшении сторонников ТС - с 24% в апреле до 17%. Вступление в ЕС поддерживают большинство опрошенных на Западе, Севере, в Центре, на Востоке и Юге. Только на Донбассе большинство граждан - за вступление Украины в Таможенный союз.

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Почти половина опрошенных - 48% - поддерживают инициативу отмены на законодательном уровне внеблокового статуса Украины, около трети - 28% - против этого. Еще четверть - не определились.

В рамках исследования опрошено 2 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face).